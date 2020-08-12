Более половины больниц в Бейруте прекратили работу после взрыва в порту
Более половины медицинских учреждений в Бейруте прекратили работу после мощного взрыва в порту на прошлой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричарда Бреннана.
«На данный момент нам известно, что более 50% не функционируют», — сказал Бреннан.
По его словам, взрывом были выведены из строя три главные больницы в городе.
Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 170 человек, свыше пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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