Более половины больниц в Бейруте прекратили работу после взрыва в порту

Более половины медицинских учреждений в Бейруте прекратили работу после мощного взрыва в порту на прошлой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричарда Бреннана.

«На данный момент нам известно, что более 50% не функционируют», — сказал Бреннан.

По его словам, взрывом были выведены из строя три главные больницы в городе.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 170 человек, свыше пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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