Прокурор рассказала, что нашли в квартире обвиняемого в убийстве историка Соколова

В ходе заседания Октябрьского суда Санкт-Петербурга по делу экс-доцента СпбГУ Олега Соколова сторона обвинения рассказала, что нашли в квартире обвиняемого, сообщает «Комсомольская правда».

«В комнате номер три на полу обнаружен пакет «Икеа», в нем пластиковый пакет черного цвета, обмотанный изолентой. В пакете обнаружена голова человека», — зачитала прокурор.

По ее словам, в доме историка также нашли обрез ТО-1701 с гильзой 5,6 мм. Рядом с ружьем лежали десять коробок с патронами по 50 штук в каждой.

Кроме того, следователи обнаружили студенческий билет убитой и ее ювелирные украшения со следами крови, которые Соколов бросил в мусорное ведро.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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