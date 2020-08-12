МВД РФ предлагает наказывать за повторную пропаганду наркотиков в интернете

МВД РФ предлагает ввести в России уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в интернете. Проект закона опубликован в интернет-портале проектов нормативно-правовых актов, передает «Интерфакс».

Документом «предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ (в интернете — прим. «Газеты.Ru»), совершенную повторно лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

«Сеть Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения. В результате такой пропаганды в потребление и незаконный оборот наркотиков вовлекаются новые лица. Это способствует созданию устойчивого спроса на наркотики и ведет к расширению рынка их незаконного сбыта», — говорится в документе.

Кроме того, проектом устанавливается понятие «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Теперь законопроект должны рассмотреть в правительстве.

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