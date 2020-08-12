В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

Жители Белоруссии начали массово собираться на улицах своих городов и выстраиваться в «цепочки солидарности» по примеру женской акции возле Комаровского рынка в Минске, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает агентство, в эти минуты «живые цепи» образуют люди возле метро Пушкинская в Минске на месте гибели протестующего 10 августа. Аналогичные акции проходят у метро «Каменная горка» и ЦУМа.

В Лиде в настоящее время на аналогичную акцию протеста вышли женщины к зданию райисполкома, в Гродно митингующие образовали цепь у автовокзала, а у здания городского облисполкома люди встали на колени перед силовиками. В «цепи солидарности» выстраиваются также жители Жодино.

Ранее около 250 женщин в белой одежде с цветами вышли к Комаровскому рынку в Минске выразить протест против жестокости силовиков во время подавления акций протеста в стране после президентских выборов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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