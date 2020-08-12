Колонна военных грузовиков выдвинулась с базы в центр Минска
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В Белоруссии колонна военных грузовиков выдвинулась в сторону центра Минска, передает РИА «Новости».
Отмечается, что колонна выдвинулась из микрорайона Уручье, где находится база спецназа.
Ранее сообщалось, что в городах Белоруссии люди выстраиваются в «цепочки солидарности».
В стране третий день происходит волна протестов на фоне итогов президентских выборов.
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