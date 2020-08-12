Минздрав назвал безосновательной критику российской вакцины из-за рубежа

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал безосновательными критические высказывания зарубежных коллег насчет российской вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

По мнению Мурашко, данная критика вызвана чувством конкуренции.

«Российская вакцина — еще раз говорю — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», — отметил министр.

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, комментируя это событие, заявил, что суть не в том, чтобы быть первым в получении вакцины, важнее всего эффективность и безопасность препарата.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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