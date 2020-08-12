Белорусские СМИ показали валюту, найденную у подозреваемого в подкупе протестующих
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Белорусский телеканал «Беларусь 1» показал кадры с валютой, найденной у подозреваемого в подкупе протестующих в ходе протестных акций в стране.
На кадрах видны доллары и другие купюры, разложенные на столе.
Ранее местные СМИ сообщали о задержании рядом с одним из торговых центров мужчины, подозреваемого в раздаче денег за «участие в беспорядках». В рюкзаке у него нашли $10 тысяч.
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