Белорусские СМИ показали валюту, найденную у подозреваемого в подкупе протестующих

Белорусский телеканал «Беларусь 1» показал кадры с валютой, найденной у подозреваемого в подкупе протестующих в ходе протестных акций в стране.

На кадрах видны доллары и другие купюры, разложенные на столе.

Ранее местные СМИ сообщали о задержании рядом с одним из торговых центров мужчины, подозреваемого в раздаче денег за «участие в беспорядках». В рюкзаке у него нашли $10 тысяч.

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