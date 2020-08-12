Первые уколы российской вакцины от COVID-19 будут сделаны в течение двух недель

Первые уколы российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции будут сделаны в течение двух недель. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, вакцинация будет абсолютно добровольной, в том числе для медиков.

Он отметил, что пока в первую очередь важно обеспечить потребности в коронавирусной вакцине на территории России.

Ранее стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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