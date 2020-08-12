Жириновский призвал наградить создателей российской вакцины от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех создателей российской вакцины от коронавирусной инфекции и срочно распространить лекарство по всей стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что первая вакцина — это успех российской науки и российских врачей, а Россия в очередной раз доказала всему миру, что является мощнейшей медицинской державой.

По его словам, необходимо и дальше работать в этом направлении, чтобы было больше медучреждений, а уровень медиков постоянно повышался.

«Нужно наградить всех, кто создавал первую вакцину, и срочно распространить ее по всей стране, чтобы все желающие могли быть вакцинированы», — подчеркнул Жириновский, выразив благодарность врачам, участвующим в работе по созданию препарата.

Ранее стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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