Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 234,5 тысячи человек

Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение COVID-19 остаются 234 547 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего проведено более 31,3 млн тестов на коронавирус. При этом только за последние сутки было сделано 244 тыс. исследований.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России впервые с апреля выявили за сутки менее 5 тыс. случаев коронавируса

— Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19

— Назван срок поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19