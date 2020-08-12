В Москве из-за несоблюдения карантинных мер магазины оштрафовали на 450 млн рублей

Власти Москвы выписали кафе и магазинам более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей за несоблюдение мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

Отмечается, что в период с 12 мая по 11 августа были проверены свыше 45 тыс. предприятий общественного питания, торговли и услуг.

Чаще всего заведения штрафовали из-за необеспечения социальной дистанции, у посетителей и сотрудников отсутствовали маски и перчатки.

С 12 мая посетители и работники магазинов в Москве должны носить маски и перчатки. Штраф за их отсутствие составляет для физических лиц 4 тыс. рублей, для юридического лица, не обеспечившего соблюдение нормы на своем объекте, — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуального предпринимателя — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

— В Москве из-за несоблюдения карантинных требований закрыли более 20 магазинов

— Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в Москве