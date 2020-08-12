Белоруссия заявила о задержании координатора массовых протестов
Координаторы прошедших в Белоруссии массовых протестных акций задержаны в Минске. Об этом сообщает БелТА.
Один из задержанных, по данным СМИ, руководил действиями троих подчиненных.
Согласно информации агентства, он осуществлял действия по координации акций с 17-го этажа здания гостиницы «Беларусь».
Данные о личности задержанного и другие детали операции не приводятся.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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