Врач рассказал о правилах подготовки в день вакцинации от COVID-19

Главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, какие требования следует соблюдать пациентам в день вакцинации от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщае РИА «Новости».

Он подчеркнул, что употребление спиртных напитков является нежелательным, поскольку это влияет на ослабление иммунитета и последующее действие лекарства.

Кроме того, врач добавил, что алкоголь несовместим и с другими лекарствами, так как может оказывать токсическое действие.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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