Силовики открыли огонь резиновыми пулями в Минске

Сотрудники силовых ведомств используют резиновые пули для разгона протестующих в Минске, сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.

В частности, внутренние войска применяют резиновые пули и светошумовые гранаты против протестующих у станции метро «Пушкинская». Огонь резиновыми пулями также открыт по демонстрантам около торгового центра «Магнит», указано в сообщении.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

— Власти Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске

— В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом