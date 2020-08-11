СК Белоруссии начал проверку после гибели протестующего

Белорусские следователи проводят проверку после гибели мужчины в ходе массовых протестов в Минске, сообщает Следственный комитет (СК) республики.

Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, указано в сообщении.

В настоящее время установлена личность погибшего, им является 34-летний житель, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, которое привело к смерти человека. Мужчина был приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает СК.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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