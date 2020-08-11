Посол России в Минске счел дружеским шагом освобождение российских журналистов

Освобождение российских журналистов, задержанных в Белоруссии, является дружеским шагом со стороны Минска, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает ТАСС.

Последние из задержанных журналистов должны быть освобождены сегодня, отметил глава дипмиссии. Он также призвал журналистов без аккредитации не выполнять профессиональные обязанности в Белоруссии.

Несколько российских журналистов были задержаны при освещении протестов, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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