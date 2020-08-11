Власти Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске

Белорусские власти опровергли сообщения о том, что в Минске вводится комендантский час. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на слова пресс-секретаря Совета министров республики Александру Исаеву.

Она отметила, что нужно доверять только официальным источникам информации.

«Официально такой информации нет», — заявила Исаева.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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