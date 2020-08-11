У журналиста Пегова подозрение на сотрясение мозга после задержания в Минске

У российского журналиста Семена Пегова, который ранее был задержан во время освещения событий в Минске, подозрение на сотрясение мозга, заявил его коллега Алексей Ларкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам коллеги, у Пегова замедленная речь, он «не очень хорошо» произносит слова.

«Есть большая вероятность того, что у него сотрясение мозга от удара дубинкой по голове», — заявил Ларкин.

Семен Пегов был задержан в Минске 9 августа. На следующий день, 10 августа, его опустили.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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