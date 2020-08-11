Жена российского журналиста Солопова подала заявление в полицию о его пропаже
Жена специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Максима Солопова, который ранее был задержан в Белоруссии, подала заявление в полицию Москвы о его пропаже. Об этом сообщает издание «Медуза».
По информации издания, Алина Солопова обратилась с заявлением в отделение полиции столичного района Гольяново.
Как отмечается, связь с журналистом отсутствует уже свыше 40 часов. Данные о его местонахождении не поступали.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии были задержаны и избиты спецкор «Медузы» Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, корреспондент Russia Today Константин Предыбайло и другие российские представители СМИ.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 35 часов без связи: в Минске пропали российские журналисты
— Российские СМИ обратились к властям Белоруссии после задержания журналистов