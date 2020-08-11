Белорусское СМИ опубликовало видео допроса избитых «провокаторов» из России

Белорусское агентство «БелТА» опубликовало в своем Telegram-канале видео с допроса задержанных «провокаторов беспорядков».

На записи видно, что мужчины сильно избиты.

Двое из них заявляют, что являются гражданами России и приехали в Белоруссию с туристическими целями.

Один из задержанных признается, что имеет 12 судимостей и перечисляет статьи.

Очевидец задержания рассказывает, что мужчины кидались камнями в сотрудников милиции.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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