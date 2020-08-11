В Белоруссии задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки

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В Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек на протестах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве отмечают, что 10 августа различные ресурсы в интернете разместили призывы собраться в центральной части населенных пунктов страны для участия в протестах, поэтому МВД приняло «необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности».

«Всего по стране задержаны более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Наиболее массовые сборы граждан были зафиксированы в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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