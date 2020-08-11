Мишустин: для обеспечения школьников горячим питанием нужно 39 млрд рублей

Для обеспечения российских школьников горячим питанием нужно дополнительно выделить еще 39 млрд рублей. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Предложенные мероприятия, конечно, потребуют дополнительных средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, на три года это около 39 млрд рублей, и хотя эти средства являются софинансированием указанной программы, их объем в ней определяющий», — сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Премьер добавил, что это около «около 80% каждого региона на программу, исходя из уровня его бюджетной обеспеченности».

Ранее российское правительство выделило почти 22 млрд руб на бесплатное питание учеников начальной школы.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор составил рекомендации по горячему питанию для школьников

— Бесплатное питание получат более 400 тысяч школьников Подмосковья

— Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов