Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них «языка войны», рассказала РИА «Новости» старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.

В регионе с 2018 года было проведено соответствующее этнолингвистическое исследование учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов. Специалисты опросили местное население, изучили письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона.

По словам Власкиной, было установлено, что местные жители стали часто использовать в своей речи слова-звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно. Например, слово «гуп», обозначающее удар, сотрясающий землю.

В языке также появились метафоры, например, «упал грузовик с кирпичом» — мощный одиночный взрыв, «ковры выбивают» — частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей — «Карлсон», «Вжик», «фея Динь-Динь».

Исследователи выявили сотни слов и выражений, показывающие глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. В частности такие высказывания, как «наш мир — война», «тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот», которые, как утверждает Власкина, говорят о психологических травмах.

Она отметила, что язык войны в регионе продолжает развиваться.

В апреле 2014 году украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. Между сторонами конфликта до сих пор продолжаются перестрелки, несмотря на подписанные соглашения о перемирии.

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