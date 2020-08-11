В ходе стрельбы у Белого дома ранен офицер

Секретная служба Соединенных Штатов, занимающаяся охраной американского руководства, сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома. Об этом ведомство проинформировало на странице в Twitter.

Были госпитализированы подозреваемый и сотрудник службы, говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе инцидента никто из охраняемых лиц опасности не подвергся.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы недалеко от Белого дома.

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