Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Минске слышны взрывы в районе универсама Рига, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в районе универсама раздалось не менее пяти взрывов, сопровождавшихся вспышками.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

«Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции следит за развитием событий.

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