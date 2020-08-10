В Минске слышны взрывы
В Минске слышны взрывы в районе универсама Рига, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в районе универсама раздалось не менее пяти взрывов, сопровождавшихся вспышками.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.
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