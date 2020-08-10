Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 4599, следует из данных оперштаба.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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