Число случаев COVID-19 в США превысило 5 млн

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По последней информации, за все время пандемии на территории Соединенных Штатов выявлено 5 063 770 случаев COVID-19, из них 163 156 – с летальным исходом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тыс. человек.

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