Число случаев COVID-19 в США превысило 5 млн
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По последней информации, за все время пандемии на территории Соединенных Штатов выявлено 5 063 770 случаев COVID-19, из них 163 156 – с летальным исходом.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опять за старое: Трампа обвинили во лжи о COVID-19
— ВОЗ: шесть вакцин от коронавируса проходят клинические испытания