Лавров лично контролирует ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров контролирует ситуацию с задержанием российских журналистов во время освещения событий в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
Ситуация находится на личном контроле у Лаврова, отметила Захарова.
Кроме того, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев также лично находится на связи с белорусским министерством иностранных дел по каждому отдельному случаю, рассказала представитель МИДа. Она также добавила, что многие российские журналисты действительно прибыли в Белоруссию без аккредитации.
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