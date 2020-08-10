С Шестуна взыскали имущество на сумму более 1 млрд рублей

Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и близких к нему людей имущество на сумму более 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры России Андрея Иванова.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на сумму 1,16 млрд рублей, заявил Иванов.

Ранее суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры к Шестуну и другим ответчикам об обращении в доход государства имущества на 2,618 млрд рублей.

Шестун обвиняется по статьям ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК России (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; незаконная предпринимательская деятельность, получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, чиновник, воспользовавшись своей должностью главы района, через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. На доходы от компаний он приобрел земельные участки. Кроме того, Шестун обвиняется в получении взятки за общее покровительство.

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