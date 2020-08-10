Следствие считает коррупцию и халатность причинами взрыва в Бейруте

Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута 4 августа рассматривает в качестве основной версии инцидента коррупцию и халатность со стороны ливанских властей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

«Наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры, которая продолжала храниться в порту Бейрута на протяжении более семи лет», — заявил собеседник агентства.

По его словам, к настоящему времени все данные указывают, что поставщики партии аммиачной селитры в порт Бейрута не преследовали политических целей.

Нет также поводов полагать, что химические вещества готовились к отправке незаконным вооруженным формированиям, отметил источник.

4 августа в порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В результате трагедии погибли более 150 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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