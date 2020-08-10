Площадь пожара на АЗС в Волгограде составила 1000 квадратных метров

Площадь пожара на АЗС в Волгограде, где произошел взрыв, превысила 1000 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николая Любавина.

По его словам, пожар на заправке предшествовал взрыву. На момент прибытия пожарных на месте ЧП горела емкость с газом .

«В результате взрыва произошло горение сухой растительности на прилегающей территории Общая площадь пожара на автозаправке составила 350 кв. метров, по прилегающей территории — 1000 квадратных метров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом. Огонь поднялся выше 16-этажного дома. В соседних зданиях выбило окна. Пожар удалось потушить. В результате происшествия пострадали 12 человек.

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