Восемь человек пострадали при взрыве АЗС в Волгограде
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В Волгограде число пострадавших при пожаре на газовой автозаправке увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.
По информации МЧС, в Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом. На данный момент пожар локализован.
«Пострадавших восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии», — рассказали в региональном правительстве.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
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