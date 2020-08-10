Восемь человек пострадали при взрыве АЗС в Волгограде

В Волгограде число пострадавших при пожаре на газовой автозаправке увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

По информации МЧС, в Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом. На данный момент пожар локализован.

«Пострадавших восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии», — рассказали в региональном правительстве.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

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