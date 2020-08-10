Недовольные выборами граждане Белоруссии установили палатки у посольства в Варшаве

Недовольные результатами президентских выборов граждане Белоруссии приступили к установке палаток у посольства республики в Варшаве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что утром в понедельник, 10 августа, у здания дипмиссии на улице Вертничей белорусы уже поставили две палатки, в которых находятся несколько человек.

Демонстранты включили на звукоусиливающей аппаратуре белорусскую музыку. Местные жители принесли к посольству Белоруссии еду и воду.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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