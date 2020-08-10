Московские ТЭЦ получили сообщения о «минировании»

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Москвы получили от неизвестного источника сообщение о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы эвакуировали торговый центр «Город» из-за анонимного сообщения о минировании.

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