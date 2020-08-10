Медики МЧС РФ помогли 268 пациентам после взрыва в Бейруте

Медики МЧС России, прибывшие в Бейрут после разрушительного взрыва в порту 4 августа, оказали медпомощь 268 пострадавшим, в том числе 29 детям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора проведено 248 тестов на наличие коронавирусной инфекции, психологи МЧС оказали помощь 33 пациентам.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии погибли более 150 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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