Протестующие в центре Минска покидают улицы города
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Участники массовых акций протеста, проходящих на фоне выборов президента страны, в центре Минска начали расходиться. Об этом сообщает Sputnik Белоруссии.
До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.
Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу, после чего большинство из них покинуло улицы столицы.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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