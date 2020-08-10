Пострадавший в ходе протестов в Минске журналист AP госпитализирован

Источник в медицинских кругах заявил, что несколько человек получили ранения в ходе протестных акций в Минске. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

Он также добавил, что пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, по данным СМИ, пострадавшим также числится оператор Assosiated Press, которого также доставили в больницу. По словам собеседника, журналист может ходить и разговаривать, его обследуют медики.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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