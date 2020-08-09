В Минске задержали двух сотрудничавших с Ruptly стрингеров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Минске задержали двух стрингеров, которые сотрудничали с видеоагентством RT Ruptly. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Как стало известно, они снимали голосование на участках в ходе выборов президента Белоруссии.
«Спустя десять часов <...> они все еще не выходят на связь», — указано в сообщении.
По данным Ruptly, задержанные стрингеры в настоящее время находятся в одном из РУВД города.
Ранее стало известно, что в Белоруссии задержали двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ждали аккредитации»: в Минске задержали журналистов из России
— В МИД РФ указали причину задержания журналистов «Дождя» в Белоруссии
— Задержанных журналистов телеканала «Дождь» попросят покинуть Белоруссию