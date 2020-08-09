В Минске задержали двух сотрудничавших с Ruptly стрингеров

В Минске задержали двух стрингеров, которые сотрудничали с видеоагентством RT Ruptly. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Как стало известно, они снимали голосование на участках в ходе выборов президента Белоруссии.

«Спустя десять часов <...> они все еще не выходят на связь», — указано в сообщении.

По данным Ruptly, задержанные стрингеры в настоящее время находятся в одном из РУВД города.

Ранее стало известно, что в Белоруссии задержали двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ждали аккредитации»: в Минске задержали журналистов из России

— В МИД РФ указали причину задержания журналистов «Дождя» в Белоруссии

— Задержанных журналистов телеканала «Дождь» попросят покинуть Белоруссию