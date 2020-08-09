Москвичей предупредили о ранней осени

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Тишковец рассказал, что температура воды понизится до +15°С, и погода будет напоминать раннюю осень.

Синоптик отметил, что понедельник, 10 августа, в столице, по всей видимости, станет последним этим летом по-июльски теплым днем. В этот день столбики термометров поднимутся до + 25°С.

А уже во вторник, 11 августа, ожидается ливень, а дневная температура понизится до +18...+23°С. В последующие дни до конца недели, по словам синоптика, днем показания термометров будут колебаться в диапазоне от +15°С до +20°С, что является климатическими показателями первой половины сентября.

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