В Якутии лесные пожары приблизились к поселкам

В Якутии лесные пожары приблизились к 12 поселкам, сообщил председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Об этом пишет РИА «Новости».

«У нас на контроле находятся 12 населенных пунктов, где в 10-километровой зоне природные пожары», — сказал Лепчиков.

Он добавил, что огонь не угрожает поселкам. По его словам, в некоторых местах сейчас идут дожди, что помогает тушить огонь.

В Якутии сохраняется напряженная ситуация по лесным пожарам: горит 124 участка.

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