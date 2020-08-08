Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
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За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 4 572, следует из данных оперштаба.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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