Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 4 572, следует из данных оперштаба.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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