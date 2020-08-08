Ливанские военные охраняют российских спасателей на месте взрыва в Бейруте
Военные Ливана обеспечивают безопасность спасателей МЧС России, проводящих поисково-спасательную операцию на месте взрыва в Бейруте, на фоне массовых протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб спасателей.
Протесты не повлияли на ход поисково-спасательных работ, заявили в МЧС. Безопасность обеспечивают более 50 военнослужащих армии Ливана, вооруженных в том числе бронетехникой.
Ранее в столице Ливана начались массовые протесты. Митингующие штурмуют правительственные здания, происходят столкновения демонстрантов с полицией.
До этого, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате трагедии более 300 тысяч остались без крова, погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч. Россия направила на место происшествия сотрудников МЧС для оказания помощи.
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