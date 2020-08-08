Военные вытеснили протестующих из здания МИД Ливана
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Ливанские военные вынудили протестующих покинуть занятое ранее здание министерства иностранных дел Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана, штурмуют здания еще трех министерств.
По данным ливанского Красного креста, в ходе протестов пострадали более 230 человек.
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