Военные вытеснили протестующих из здания МИД Ливана

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Ливанские военные вынудили протестующих покинуть занятое ранее здание министерства иностранных дел Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана, штурмуют здания еще трех министерств.

По данным ливанского Красного креста, в ходе протестов пострадали более 230 человек.

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