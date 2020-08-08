Более 230 человек пострадали при беспорядках в Бейруте
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Число пострадавших при массовых антиправительственных демонстрациях в Бейруте превысило 230 человек, сообщает ливанский Красный крест на своей странице в Twitter.
По последним данным, 63 человека доставлены в ближайшие больницы, еще 175 человек получили необходимую помощь на месте.
Ранее в столице Ливана начались массовые протесты. Митингующие штурмуют правительственные здания, происходят столкновения с демонстрантов с полицией.
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