Более 230 человек пострадали при беспорядках в Бейруте

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13186639: 1

Число пострадавших при массовых антиправительственных демонстрациях в Бейруте превысило 230 человек, сообщает ливанский Красный крест на своей странице в Twitter.

По последним данным, 63 человека доставлены в ближайшие больницы, еще 175 человек получили необходимую помощь на месте.

Ранее в столице Ливана начались массовые протесты. Митингующие штурмуют правительственные здания, происходят столкновения с демонстрантов с полицией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Беспорядки в Бейруте: сотни пострадавших и захваченные здания правительства

— Протестующие в Бейруте штурмуют министерство окружающей среды

— Протестующие пытаются занять здание министерства энергетики Ливана