Протестующие в Бейруте штурмуют правительственные здания

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Участники антиправительственной демонстрации в Бейруте, вылившейся в массовые беспорядки, штурмуют правительственные здания, в том числе министерство окружающей среды, передает ливанский телеканал «Аль-Хадас».

По данным телеканала, перед зданием парламента начался пожар.

Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в столице Ливана с требованиями отставки правительства и реформ. В ходе демонстрации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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