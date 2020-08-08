Онищенко оценил сообщения о новом смертельном вирусе из Китая

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что выявление случаев заражения новым вирусом SFTS в Китае не приведет к страшным последствиям. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Ничего страшного не будет», — отметил Онищенко.

Он добавил, что новость о вирусе появилась лишь сегодня, в ближайшие дни ситуация станет яснее. При этом, по словам Онищенко, в настоящее время «ничего выходящего за рамки КНР нет», а Китай закрыт для посещений.

Ранее врачи Китая предупредили местное население о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к летальному исходу. При инфицировании организма у человека может быть лихорадка, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Медики считают, что данный вирус передается в основном через укусы клещей, однако нельзя исключать возможности передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной. По данным газеты Global Times, вирусом заразились в 2020 году как минимум 60 человек, семеро умерли.

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