Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции в стране. Общение Диаба с согражданами транслирует телеканал AL-Mayadeen.

«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», — сказал Диаб.

4 августа в порту Бейрута случился мощный взрыв. В результате трагедии пострадали более 6 тысяч человек, свыше 300 тысяч человек остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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