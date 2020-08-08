Протестующие штурмуют здание министерства экономики в Бейруте

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Участники антиправительственной демонстрации в Бейруте штурмуют здание ливанского министерства экономики, сообщает Sky News Arabiya.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.

По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.

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