Протестующие штурмуют здание министерства экономики в Бейруте
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Участники антиправительственной демонстрации в Бейруте штурмуют здание ливанского министерства экономики, сообщает Sky News Arabiya.
Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.
По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.
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