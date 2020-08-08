Военные вошли в занятое протестующими здание МИД Ливана

Ливанские военные вошли в здание министерства иностранных дел Ливана, занятое демонстрантами в ходе протестов в Бейруте, сообщает телеканал Al-Jadeed.

По данным Reuters, в центре города слышны выстрелы.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.

По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Протестующие заняли здание МИД в Бейруте

— Беспорядки начались у здания парламента в Бейруте

— Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте возросло до 130