Военные вошли в занятое протестующими здание МИД Ливана
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Ливанские военные вошли в здание министерства иностранных дел Ливана, занятое демонстрантами в ходе протестов в Бейруте, сообщает телеканал Al-Jadeed.
По данным Reuters, в центре города слышны выстрелы.
Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана.
По данным ливанского Красного креста, в ходе протеста пострадали более 100 человек.
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