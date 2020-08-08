У российского туриста в Абхазии обнаружили коронавирус

Коронавирус нового типа выявлен у одного из российских туристов в Абхазии, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение абхазского оперативного штаба.

Россиянина вывезли с территории Абхазии для прохождения лечения в Краснодарском крае, указано в сообщении.

1 августа было снято ограничение на пересечение границ России и Абхазии, которое было введено из-за пандемии коронавируса.

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